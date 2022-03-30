قنصل فلسطين: مصر تساند قضيتنا منذ نشأتها

نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.



وقال السفير رأفت بدران، عام فلسطين في الإسكندرية، إن مصر تساند القضية الفلسطينية منذ نشأتها، مؤكدا أن رؤساء جمهورية مصر العربية منذ 23 يوليو عام 1952، يقفون صفا واحدا حتى اللحظة لصالح القضية الفلسطينية.



وأضاف "بدران" أن الالتزام المصري تجاه القضية الفلسطينية لم يتأثر باتفاق السلام الذي وقعته مصر مع إسرائيل عام 1979، ، مشددا على ان القضية الفلسطينية مازالت تمثل الأولوية بالنسبة للقاهرة.

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وتابع القنصل الفلسطيني ، أن هناك تراجعا واضحا لحضور القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية والإقليمية، مستدرجا أن السلطة الفلسطينية واثقة بأنها ستعود، في ظل تمسك الشعب بأرضه.



وأضاف "بدران" أن الالتزام المصري تجاه القضية الفلسطينية لم يتأثر باتفاق السلام الذي وقعته مصر مع إسرائيل عام 1979، مشددا على ان القضية الفلسطينية مازالت تمثل الأولوية بالنسبة للقاهرة.



وأكد أن السلطة الفلسطينية واثقة بأن القضية الفلسطينية ستعود لوضعها الطبيعي ضمن الاجندات الدولية، في ظل تمسك الشعب بأرضه.



وأشار إلى أن ذلك اليوم هو يوم للدفاع عن الأرض، مضيفا أن ارضنا صودرت عام 1976، وهذا المشهد مازلنا نعاني منه ولازال الشهداء يسقطون ودماءهم تروي الأرض الفلسطينية.

وأكد أنه عندما يقتل طفل فلسطيني، تكون اساس هذه الواقعة هو الاحتلال وعمليات الاستيطان، دفاعا عن الأرض، مشيرا إلى أن ذلك اليوم هو لتذكير العالم بالخطة الصهيونية وممارسة الإرهاب على أرضنا، وإدعاء المغتصب أن تلك الأرض هي حقه.



ويعد يوم الأرض هو يوم يحيه الفلسطينيون يوم 30 مارس من كل عام منذ 1976.