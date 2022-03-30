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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقوبات للممتنعين.. محافظ المنوفية: عملية توريد القمح مهمة قومية

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

 عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً لمناقشة الضوابط والآليات في تيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين استعداداً لبدء موسم الحصاد والتوريد مطلع شهر إبريل المقبل ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ،مديري مديريات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، مديري عموم التجارة الداخلية ، الإرشاد الزراعي ، والبنك الزراعي .


استهل المحافظ إجتماعه باتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين ، مشيراً إلى أن عملية التوريد هذا العام تعد بمثابة "مهمة قومية"  وسيتم توقيع عقوبات رادعة علي المزارعين الممتنعين عن التوريد .

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوي والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح وذلك من خلال عمل مسح شامل لاختيار أفضل وأنسب المواقع التي تصلح لعملية التخزين بنطاق المحافظة.


كما وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعي الأقماح ( مالك ، مستأجر ) والمساحة المنزرعة على أرض الواقع بنطاق المحافظة ، وكشف آخر بكافة التجار المسئولين عن عملية جمع وتوريد الأقماح ، موجهاً بنزول لجان علي أرض الواقع لمتابعة وفحص الأقماح والتأكد من جودتها وصلاحيتها.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان لمتابعة ومراقبة أعمال الجمعيات الزراعية وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لعملية التوريد ، مع ضرورة تصميم نموذج موحد لكافة الجمعيات الزراعية موضح به بيانات الحائز والقائم بالزراعة ورقم الحيازة وتحديد المساحة المنزرعة والكمية المستهدف توريدها وذلك لإحكام عملية التوريد من قبل المزارعين وتحقيق المستهدف.

الإرشاد الزراعى توريد القمح المنوفية اخبار المحافظات القمح

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