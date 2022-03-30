شكري: توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع أنجولا وإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذها

قال سامح شكري وزير الخارجية تعليقًا على العلاقات المصرية الأنجولية:" خلال الزيارة تم عقد مشاورات موسعة لبحث العلاقات الثنائية في كافة نواحيها السياسية والاقتصادية وذلك من أجل الارتقاء بالعلاقات والتواصل فيما بيننا".

وأضاف "شكري" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأنجولي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز"، :" أطلعنا أيضًا خلال الزيارة على فعاليات منتدى رجال الأعمال وتم تناول عدد من القضايا الإقليمية على مستوى القارة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب".

وأشار وزير الخارجية:" وفي وجود الوزير تم توقيع 4 مذكرات تفاهم واتفقنا على إنشاء لجنة لمتابعة ما اتفقنا عليه ".





