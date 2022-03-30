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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يكرم عددا من الأمهات المثاليات

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء التكريم

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عدداً من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2022، خلال الاحتفالية التى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والأستاذة إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى، والمستشار أحمد ماهر عضو مجلس إدارة الجمعية، و رانيا حسن عبد الفتاح مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.

 

وخلال كلمته، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية للأمهات المكرمات، كما هنأهن بقدوم شهر رمضان الكريم، معرباً عن تقديره لدورهن البنّاء فى المجتمع وأن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُناعاً للمستقبل المشرق.

وأكد المحافظ أن الدولة تولى المرأة اهتماماً كبيراً لمشاركتها الفعالة في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية دور الأم في تنشئة الأجيال على حب الوطن، وتربية نماذج صالحة تُسهم في خدمة المجتمع والنهوض به.

 

شمل التكريم عدد 15 أماً مثالية بواقع 10 أمهات على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، إضافةً لعدد 5 سيدات على مستوى مديرية التضامن الاجتماعى.

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اخبار محافظة الفيوم محافظ الفيوم الأمهات المثاليات وزارة التضامن الاجتماعي وحدة تكافؤ الفرص شهادات تقدير

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