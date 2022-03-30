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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فان دايك مواسيا محمد صلاح: سيحول إحباطه لنجاح

فان دايك ومحمد صلاح
فان دايك ومحمد صلاح

واسى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، زميله محمد صلاح، بعد الفشل في التأهل لبطولة كأس العالم مع منتخب مصر.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية:"أنا متأكد من أن محمد صلاح سيحول خيبة الأمل إلى نجاح لبقية الموسم."

وأضاف:" لا يزال لدينا كل شيء نلعب من أجله ، لذلك لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا تحقيقها من أجله."

وهنأ فان دايك السنغالي ساديو ماني بالتأهل لكأس العالم، قائلًا:" بالنسبة لساديو ، أتمنى له كل التوفيق ، وإذا كان في مجموعتنا ، فسيحتاج إلى هذا التوفيق."

وكان منتخب السنغال قد نجح في حجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2022 بقطر على حساب منتخب مصر.

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