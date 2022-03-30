رئيس اقتصادية النواب: التضخم سببه الأزمات الخارجية ويضع أعباء على الدولة

قال النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية يرجع لموجة التضخم التى شهدها العالم بسبب الازمة الروسية الاوكرانية

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية التضخم مستورد من الخارج ولكنه يضع أعباء على الدولة المصرية وهناك بعض التجار استغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.

وأضاف النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب" هذا التضخم سيضر التجار ايضا لأنه سيعود عليهم مرة أخرى في شكل ازمات و عليهم ان ينتبهوا لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.