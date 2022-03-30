انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

اعلن اليوتيوبر أحمد حسن الانفصال عن زوجته بعد زواج دام لأربعة سنوات، ونشر بوست عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وكتب أحمد حسن “قدر الله وما شاء فعل بعد ٤ سنين زواج كانوا اسعد ٤ سنين في حياتنا و ربنا رزقنا ب طفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي و بهدوء و بدون أي خلافات”.

وأضاف: “ سنبقي أصدقاء دائما و ابدا و ستظل زينب أم ولادي و صديقتي التي أكن اليها كل الاحترام و أدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها ”.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قررت تغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش جنسيا بـ فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق المختصة، قد قررت إحالة اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش الإلكتروني جنسيًا بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمحكمة الاقتصادية.

وتداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة تيك توك، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، على حد وصفها.