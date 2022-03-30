في موسمه الثاني.. ياسر الزنوني: برنامج "رحلة نجاح" يستضبف أهم الشخصيات المؤثرة

يستعد الإعلامي ياسر الزنوني لتقديم الموسم الثاني من برنامجه "رحلة نجاح"، ومن المقرر أن يذاع كل يوم جمعة فى السادسة مساءً علي قناة العاصمة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل برنامج رحلة نجاح

وأكد ياسر أن البرنامج يستضيف اهم الشخصيات المؤثرة وصناع المحتوي الهادف علي يوتيوب ، مشيرًا أنه يطمح لتقديم تجربة مختلفة عن البرامج الاخري.

وأضاف أن البرنامج يهدف الي اسقاط الضوء علي الشخصيات الناجحه المؤثره من صناع المحتوي الهادف الذى تعود الشباب علي متابعتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وأشار إلى أنه سيستضيفهم في برنامج "رحلة نجاح" لكشف الجانب الشخصي لهم بشكل أعمق من خلال سؤالهم عن رحلة نجاحهم واهم العقبات التي واجهتهم في رحلتهم وكيف تغلبوا عليها مما يصدر طاقه ايجابيه للمشاهدين