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مصطفى بدرة: السيسي يعمل على لم الشمل العربي منذ توليه المسئولية|فيديو

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر عملت على تلبية احتياجات أشقائنا في السودان، مؤكدا أن لقاء اليوم بين الرئيس السيسي، وبين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تطرق إلى مناقشات هامة.

وأضاف مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر تحرص أن تكون دولة السودان الشقيقة مستقرة، خاصة مع التداعيات الخطيرة التي تواجه المنطقة.

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار، ان سعر الدولار أصبح يتراجع في السوق، وهو ما يؤكد على تحسن الجنيه، وأصبح هناك ثقة من المواطن المصري تجاه الدولة في تلبية إحتياجاته.

وأشار مصطفى بدرة إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان، أصبح هناك اطمئنان من المواطنين بأن السلع الإستراتيجية متوافرة في السوق، إضافة إلى مجهودات وزارة الداخلية لمنع الاحتكار، إضافة إلى قيام وزارة الدفاع بتوفير السلع الهامة.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أنه منذ تولي الرئيس السيسي بعمل على لم الشمل العربي، ودحر الخلافات والفرقة بين الأشقاء.

 

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