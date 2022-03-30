المرأة تفرض احترامها على الرجل.. عبد الهادي: تعلمت كثيرا من العمل النقابي

قالت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق، إنها تعلمت من عملها النقابى فى مقدمتها احترام العمل وتقدير المسئولية .



وأضافت عبد الهادي، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الأربعاء، أنها انخرطت للعمل فى سن صغير وخاضت تجارب العمل فى عمر مبكر وأيقنت أن المرأة هى من تفرض الاحترام معقبة " "الاحترام بين الرجل والمرأة راجع للست نفسها" .

وعن تفاصيل اختيارها للوزارة نوهت أنها كانت مهمة شاقة وصعبة لإحداث التوازن بين الأطراف والعمل على الوصول للمفاوضات الجماعية فى العمل النقابى .

