محمد شردي: على اتحاد الكرة المطالبة بإعادة مباراة السنغال..ومحمد صلاح مجني عليه

علق الإعلامي محمد شردي، على هزيمة منتخب مصر من السنغال بركلات الترجيح 3 / 1 في إياب تصفيات كأس العالم قطر 2022، إن لاعبي المنتخب تعرضوا لـ ضغط نفسي كبير في السنغال.

وأضاف “شردي”، خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن "اللاعبين المصريين تعرضوا لـ عنصرية كبيرة".

وتابع الإعلامي "محمد صلاح مجني عليه بالنسبة للعالم، والبعض حاليا في مصر يحاول الهجوم عليه".

وأكد "تم إخراج محمد صلاح من ملعب المباراة وسط حراسة مشددة لمنع الهجوم عليه ورمي الزجاجات عليه".

وطالب "اتحاد الكرة ببذل مجهودات كي يطالب بإعادة مباراة السنغال بعد أحداث مباراة الإياب".