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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لانطلاق الدوري

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

 

وخصص حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، فقرة للتدريب علي عدة جوانب خططية وتكتيكية، خلال المران الذي أقيم عصر الأربعاء علي الملعب الرئيسي لإستاد الإسماعيلية.

ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومي خلال فترة التوقف الدولي استعدادًا لإستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي والتي يستهلها بمواجهة المصري البورسعيدي.

 

وأجري حمد إبراهيم، تقسيمة قوية بين اللاعبين ركز من خلالها علي بعض الجمل الفنية التي تم تنفيذها خلال المران الذي بدأ ببعض التدريبات البدنية المكثفة تحت إشراف مخطط أحمال الفريق خالد سعيد.

وشهد مران الفريق عودة عبد الرحمن مجدي ومحمد بن خماسة وأبو بكر حمزة الجمل ثلاثي الفريق إلي التدريبات الجماعية، بعد إكتمال جاهزيتهم الفنية والبدنية.

 

وكان الثلاثي قد خضع لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مجدي باز ، بعد تعرض اللاعبين لإصابات مختلفة في الآونة الأخيرة.

وحرص خالد الطيب عضو مجلس الإدارة ومحمود حسن عضو اللجنة الفنية على مساندة الفريق ومتابعة المران.

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