معتز إينو: لاعبو المنتخب لم يقصروا.. وعلينا البناء للمستقبل

قال معتز إينو لاعب منتخب مصر السابق، تعليقا على هزيمة منتخب مصر من السنغال في تصفيات كأس العالم، إن الشعب المصري حزين لعدم تأهل المنتخب لكأس العالم قطر 2022.



وأضاف معتز إينو في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، :" لاعبي المنتخب لم يقصروا في شيء وبذلوا أقصى مجهوداتهم ".

وتابع معتز إينو :" محمد صلاح نجم كبير واللاعبون أدوا ما في وسعهم لتحقيق الفوز والتأهل لكأس العالم".

وأكمل معتز إينو :" منتخب مصر وصل لـ ضربات المعاناة الترجيحية واحسن لاعبي العالم يهدرون ضربات الجزاء"، مضيفا:" لازم نبني للمستقبل ونتدارك الأخطاء".

