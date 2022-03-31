العالم يشهد تغيرات.. اللواء الغباري: الفكر الاستراتيجي للرئيس السيسي ناضج

قال اللواء محمد الغباري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية تعليقا على زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ولقائه بالرئيس السيسي، إن الفكر الاستراتيجي للرئيس السيسي ناضج .

وأضاف محمد الغباري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الأمن القومي له دوائر واهم دائرة هي الدائرة الإقليمية المباشرة ومنها ليبيا والسودان ".

وتابع محمد الغباري :" الدبلوماسية المصرية في الفترة الماضية أجرت لقاءات في غاية الأهمية بين الرئيس السيسي ورؤساء الدول الإقليمية ومنها السعودية والامارات والاردن والسودان وليبيا".

وأكمل محمد الغباري :" العالم به تغييرات كثيرة غاية في الصعوبة خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ".