مدفيديف : رفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيحرم أوروبا منه

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن العقوبات الأوروبية على موسكو ورفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، ستؤدي لحرمان أوروبا من الغاز.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، قال مدفيديف عبر "تيليجرام": "أفضل طريقة لترك أوروبا بدون غاز هي تجميد مشروع نورد ستريم 2، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي، والإعلان عن رفض الغاز الروسي في العامين المقبلين، ورفض شراء الروبل لدفع ثمن الطاقة”.

وأشار إلى تفتيش مكاتب شركة جازبروم في ألمانيا، قائلا: "أحسنتم! قرارات حكيمة من السياسيين الأوروبيين!".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، تحذيرًا أوليًا، بشأن مخزونات الغاز، وحث الشركات والأسر على الحد من استهلاكها للطاقة، قائلا: “كل كيلو واط في الساعة مهم”.

وأصبح الاعتماد على الطاقة الروسية أكثر قلقًا بالنسبة لأوروبا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن الدول “غير الصديقة” ستضطر إلى دفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل.

وستدعم هذه الخطة العملة الروسية، التي تراجعت في أعقاب غزو أوكرانيا.

وكان بوتين قد حدد في وقت سابق 31 مارس موعدًا نهائيًا لمدفوعات الروبل.

ومع ذلك، قالت الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، إن هذا سيكون انتهاكًا للعقد وحثت الشركات على الاستمرار في الدفع باليورو أو الدولار الأمريكي.