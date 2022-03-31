تأملات في الربيع.. كلية الزراعة بالمنيا تفتتح معرض الزهور بالجامعة|فيديو وصور

يا جمال الورد يا بهاء الزهور التي تدخل السرور والسعادة في النفوس بمعرض الزهور الذي نظمه المشتل التعليمي بكلية الزراعة بجامعة المنيا تحت عنوان "تأملات في الربيع" تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع.

يقول الأستاذ الدكتور محمود عبد الهادي استاذ نبات الزينه وتنسيق الحدائق بجامعة المنيا ومدير المستل أننا اليوم داخل معرض زهور الربيع موضحا أن معارض الزهور هامة جدا فهي ترفع قيمة الإحساس بالجمال والاحساس كما تزيد من الوعي البيئي وتمنح الإنسان الطمأنينة والهدوء والسلام النفسي وذاتية التصرف الأمر الذي ينعكس على سلوك الإنسان في شكل سلوك أمن وحضاري.

وأوضح أن مشتل كلية الزراعه من أجمل البقاع داخل الجامعه حيث ترتفع فيه نسب الاكسجين وتقل فيه نسب اول وثاني أكسيد الكربون والعوادم التي تؤدي إلى الاختناق ومنها ينتج التوتر والقلق والاضطراب في البيئة النباتية هي " رئة الكون".

وكشف الدكتور محمود عبد الهادي استاذ نبات الزينه بالجامعة أن المشتل تعليمي وخدمي فهو يقدم الخدمة التعليمية لطلاب كليات الزراعة والصيدلة والفنون الجميلة والإعلام وكذلك طلاب الماجستير والدكتوراه.

كما أنه مشتل إنتاجي يغطي كافة احتياجات الجامعه والتنسيقات الداخلية للكليات وكذلك المدن الجديدة والمواطنين الراغبين في زراعة الزهور ونباتات الزينه.

فالمشتل يمنح الزهور والنباتات بأقل الأسعار كما توجد به جميع انواع النباتات ويتميز بخدمة ما بعد البيع أيضا فإننا نقوم برعاية النباتات التي نبيعها ليظل برونقه وجماله.

وأشار الدكتور محمود عبد الهادي أن المشتل التعليمي حاصل على شهادة الجودة على مستوى الجمهورية فيضم ما يقرب من 1200 نوع نبات منهم 110 أنواع من النبات الطبية والحبوب العطريه وهذا رقم كبير جدا في علم النبات.

يشار إلى ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة قد افتتاحها معرض الزهور الذي نظمه المشتل التعليمي بكلية الزراعة بالجامعة بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور حمدان ابراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حمدي إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محيي الدين محمد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد الهادي، مدير المشتل التعليمي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

تفقد المحافظ ورئيس الجامعة أجنحة المعرض التي ضمت العديد من نباتات الزهور المختلفة والمتنوعة والتي تخدم العملية التعليمية والبحثية، والتي تصنع تداخلًا بالألوان والمعاني الجمالية وتخاطب العين وتحدث البهجة والطاقة الايجابية للزائرين لمعرض الزهور.

وأهدي رئيس الجامعة المحافظة 250 شتلة من الزهور النادرة لزراعتها على كورنيش النيل، لإحداث التغذية البصرية والجمالية للمتنزه الاساسي لأهالي المحافظة.

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