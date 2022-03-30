البرهان : نشكر مصر وقيادتها على تقديم الدعم للسودان.. فيديو

قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن مصر والسودان تربطهما علاقات قوية، مؤكدا أن العلاقات الأزلية بين مصر والسودان والروابط المستدامة محور الحديث في كل لقاءاتنا.

وأضاف البرهان، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، انه يوجد في مصر 4 ملايين سوداني مما يؤكد الروابط القوية بين البلدين، مؤكدا “نشكر مصر وقيادتها على الدعم الذي تقدمه للسودان”.

وتابع عبد الفتاح البرهان، أن كل سوداني يأتي إلى مصر يجد الإحتواء والدعم الكبير في أرض الكنانة، مؤكدا أن واجبنا ألا نسمح لأي تقاطعات أو أي أمور تعكر تلك العلاقة الأزلية بين مصر والسودان.

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني “مررنا بفترة انتقالية في السودان لكنها تعثرت بسبب التدخلات الدولية وغياب القوى السياسية وكثرة النزاعات”.



