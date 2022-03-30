131 بند جمركي بـ 17 مليار دولار..تحديث الصناعة: نعمل على تعميق الصناعة المحلية

قال محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، إنه تم تحليل المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج ومدى إمكانية إنتاج تلك المنتجات محليا.

وأضاف محمد عبد الكريم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" 131 بند جمركي يعتبروا فرص استثمارية واعدة في مصر ".



وتابع محمد عبد الكريم:" تكلفة استيراد الـ131 بند جمركي حوالي 17 مليار دولار ، ونعمل على تصنيع هذه البنود الجمركية في مصر لتقليل فاتورة الاستيراد".

وأكمل محمد عبد الكريم :" لدينا 15 فرع على مستوى الجمهورية وتلك الفروع تتحدث مع المجتمع الصناعي وتقدم الخدمات الفنية والإدارية ونقل التكنولوجيا لتعميق الصناعة المصرية، ونساعد المصانع والشركات لاتخاذ آليات التصنيع المناسبة لرفع الجودة ورفع تنافسية الصناعة المصرية ".

وتابع محمد عبد الكريم:" الوزارة تهتم بتوفير البنية التحتية ونوفر مجمعات صناعية متكاملة بكافة المرافق وعلى المستثمر أن يجلب الماكينات ويبدأ في العمل مباشرة ، ولدينا مجمعات صناعية في 10 محافظات".

