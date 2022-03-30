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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للتأمين تؤسس شركة جديدة لأنشطة التخصيم والتأخير التمويلي

مصر القابضة للتأمين
مصر القابضة للتأمين

عقدت مجموعة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام  الجمعية التأسيسية لشركتها الجديدة "مصر فينانس للخدمات المالية" ش.م.م والتي تختص بأنشطة التخصيم والتأجيرالتمويلي.

وتعد مصر فينانس للخدمات المالية ثاني الإضافات للتوسع في نشاط مجموعة مصر القابضة للتأمين هذا العام، لتبرهن علي أن المجموعة أكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر.

ويشمل هيكل المساهمين: شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

وكانت مجموعة مصر القابضة للتأمين احدى شركات أسست شركة تأمين جديدة "مصر للتأمين التكافلي - حياة" ليصبح لديها 4 شركات تأمين توفر جميع المنتجات والخدمات التأمينية للأفراد والشركات.

بانضمام الشركتين حديثي التأسيس لمجموعة مصر القابضة للتأمين  يصبح لدي المجموعة 9شركات تابعة تدعم الرؤية الاستراتيجية وخطط النمو لتظل المجموعة أكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر.

ومجموعة مصر القابضة للتأمين هي أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر تأسست مصر القابضة للتأمين في عام 2006 بغرض إعادة هيكلة قطاع التأمين الحكومي لتكوين كيانين عملاقين عوضاً عن شركات عديدة متنافسة.

وتركز مصر القابضة للتأمين على ثلاثة أنشطة أساسية وهي التأمين وإدارة الأصول المالية والاستثمارية وإدارة الأصول العقارية.

قطاع الاعمال العام وزارة قطاع الاعمال القابضة للتأمين الاصول العقارية مصر القابضة للتأمين مصر لتأمينات الحياة

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