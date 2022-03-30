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توك شو

هشام توفيق: نسعى لتحقيق حلم تصنيع عربية كهربائية متكاملة في مصر

صدى البلد

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الدولة تستهدف إنشاء 3000 محطة شحن للسيارات الكهربائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ، بالإضافة إلى إنشاء شواحن سريعة على الطرق السريعة.

وأضاف "هشام توفيق" خلال حواره ببرنامج "9 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الدولة تسعى إلى إنشاء شركة شحن كهربائية، وقمنا بدعوة الشركات وسنقوم باختيار المشغل خلال الأسابيع القادمة، منوها بأن إنشاء المحطات الكهربائية سيبدأ في محافظة شرم الشيخ أولا.


واسترسل: سنعمل على إنشاء أول المحطات الكهربائية في شرم الشيخ، قبل مؤتمر المناخ، منوها بأن لدينا عدة مشاريع لصناعة المركبات الكهربائية المختلفة، من ضمنها إنتاج بديل للتوك توك العادي وتطوير البطارية ونظم التحكم، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ومكتب ألماني.

 

وأوضح أن التركيز على صناعة السيارات الكهربائية ضرورة لأنها الأكثر انتشارا في المستقبل، مشددا على أن الدولة تسعى إلى تحقيق حلم تصنيع عربية كهربائية متكاملة في مصر.

 

ولفت إلى أن سعر السيارة يمكن أن يصل إلى 320 ألف، ومن المتوقع أن ترتفع قليلا بعد تلك الأزمة.
 

هشام توفيق الطرق السريعة المحطات الكهربائية السيارات الكهربائية اخبار التوك شو

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