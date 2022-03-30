الشباب والرياضة: كيروش مدرب عالمي ومحمد صلاح قيمة كبيرة.. فيديو

عاتب الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، بعض مشجعي منتخب مصر بسبب هجومهم على محمد صلاح، قائلاً "إنه قيمة كبيرة من أبناء مصر اللى شرفنا فى كل حته على مستوى العالم".

وأضاف "فوزى"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، المذاع على فضائية “النهار”، أن محمد صلاح واحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، "كل الدعم لمحمد صلاح فخرنا"، مؤكداً أن المباراة أمس أقيمت فى أجواء صعبة جدا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن اتحاد الكرة لن يتخاذل وسيواصل الشكوى حتى تعود الحقوق إلى منتخب مصر.

واستكمل المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن كارلوس كيروش مدرب كبير وعالمى، وما حدث للمنتخب أمر وارد.