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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي توجه رسالة لمتسابقي الفرصة: فخورة بكم جميعاً.. فيديو

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي أنها فخور بشباب  برنامج الفرصة في " كلمة أخيرة " على مدار حلقاته التي امتدت  لعدد 12 حلقة وأنها فخورة بالشباب أصحاب الافكار غير التقليدية والمبدعين   في هذا المجال  ومن اصر على بناء  طريقه في هذا المجال   بعيداً عن فكرة الوظيفة التقليدية.


ووجهت خلال برنامج الفرصة في كلمة اخيرة على شاشة on رسالة لمتسابقي  البرنامج حيث يتواجد في الحلقة 25 شركة    من المستابقين الذين خرجوا في الحلقات الاولى    بخلاف  قائمة الخمس النهائية  :  مش إحنا الي بنديكم الفرصة  أنتوا الي إديتونا الفرصة أن نشارككم  هذا الحلم  في الطريق للمستقبل    ".


وأعلنت الحديدي  عن مفاجأة للمتسابقين  وهي   أن وزارة الاتصالات ستوفر رحلة لباريس لحضور أكبر فعالية للشركات الناشئة لأول 3 مشروعات.


 تشهد حلقة نهائيات "الفرصة" الليلة العديد من المفاجآت التي سيعلنها شركاء البرنامج للشباب من أصحاب الشركات. لجنة تحكيم الحلقة مكونة من 7 حكام من مختلف الخلفيات في البيزنس والتسويق والاستثمار والأكاديميا والتنمية المجتمعية. 
 

لميس الحديدي وزارة الإتصالات الاتصالات الإعلامية لميس الحديدي برنامج

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