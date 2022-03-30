أخبار الفن| عرض برومو مسلسل الاختيار 3.. ونانسي عجرم تغني تتر "يوترن" لـ ريهام حجاج

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

طرحت الشركة المتحدة البرومو الرسمي لمسلسل “الاختيار ٣” تمهيداً لعرضه ضمن الأعمال الدرامية في موسم رمضان ٢٠٢٢.



سكينة زينهم الديك..أحمد خالد صالح يروج لـ"رانيا وسكينة" بصورة مع روبي

روج الفنان احمد خالد صالح لمسلسل رانيا وسكينة المقرر طرحه في موسم رمضان 2022.

ونشر عبر صفحته ب انستجرام صورة له مع روبي وكتب عليها": سكينة زينهم الديك واكرم ريجا من مسلسل رانيا وسكينة رمضان ٢٠٢٢ إن شاء الله".

عزاء عهدي صادق داخل كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة.. فيديو وصور

تلقت أسرة الفنان الراحل عهدي صادق، عزاء الفنان مساء اليوم الأربعاء، داخل كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وذلك عقب وفاة الفنان عهدي صادق صباح الاثنين الماضى بعد تعرضه لأزمة صحية.



نانسي عجرم تغني تتر مسلسل يوترن لريهام حجاج .. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل يوتيرن الأغنية الخاصة بتتر العمل، وهي من غناء الفنانة نانسي عجرم ، وكلمات وألحان عزيز الشافعي.

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا