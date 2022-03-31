أخبار التوك شو.. إنتصار السيسي تشيد بالدور المجتمعي للهلال الأحمر المصري.. أحمد موسى: أقسم بالله لو كنا كسبنا السنغال لحدثت مجزرة.. الأرصاد: موجة حارة أول أسبوع من رمضان

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها:

انتصار السيسي تشيد بالدور المجتمعي للهلال الأحمر المصري.. فيديو

أّذاعت فضائية اكسترا نيوز، لقطات يظهر من خلالها، زيارة قرينة رئيس الجمهورية، السيدة انتصار السيسي لغرفة عمليات الهلال الأحمر المصري.

وأكدت السيدة انتصار السيسي أنها تشرفت اليوم بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، الذي يعد رمزا من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر، مشيدة بالجهود العظيمة والدور الإنساني الذي يلعبه هذا الكيان الهام في المجتمع المصري.

أحمد موسى: أقسم بالله لو كنا كسبنا السنغال لحدثت مجزرة ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صحافة العالم اهتمت بالحديث عن النجم العالمي محمد صلاح، عقب مباراة مصر والسنغال.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، «لنا حقوق، واللي عنده حق مش بيسيبه، يجب أن يكون ما حدث في السنغال من استخدام الليزر والعنصرية على مسمع ومرأى من العالم»، مردفا «ما حدث تحرش وإساءة وعنصرية وإرهاب ضد المنتخب».

العظمى 36 .. الأرصاد : موجة حارة أول أسبوع من رمضان |فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستواجه موجة حارة أول أسبوع بشهر رمضان، موضحة أن درجة الحرارة يوم السبت المقبل ستصل لـ ٣٦ درجة والصغرى ١٥.

وحذرت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء ، من تخفيف الملابس، خاصة في فترات الليل.

علي جمعة: أبو العينين صاحب فكرة برنامجي على صدى البلد رمضان 2022

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب صاحب فكرة البرنامج الدينى الذى سيعرض فى رمضان 2022، وسيكون البرنامج قبل أذان المغرب.

نأمل بإعادة مباراة السنغال.. اتحاد الكرة: محمد صلاح لا يفكر في الاعتزال

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن لاعبي منتخب مصر لكرة القدم اجتهدوا وبذلوا قصارى جهدهم في تصفيات كأس العالم لكن لم يحالفهم التوفيق في التأهل لكأس العالم.

وقال محمد أبو الوفا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "محمد صلاح لاعب كبير وبلده تحتاجه ومنتخب مصر يحتاجه ولا اعتقد ان محمد صلاح يفكر في الاعتزال الدولي ".



قبل رمضان..التموين تطمئن المواطنين بتوافر السلع..فيديو

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن هناك توجيه رئاسي، لوزارة التموين، بزيادةة المعروض من السلع الأساسية، مؤوكداأنه تم افتتاح المعرض الرئيسي بمعرض أهلا رمضان يوم 24 مارس الماضي.

وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن كل السلع الرمضانية والأساسية متوفرة للمواطنين، بتخفيضات تصل ما بين 25 إلى 30%، إضافة إلى 300 سيارة متنقلة تابعة لوزوارة التموين



حسام حسني: وعي المصريين كلمة السر وراء السيطرة على فيروس كورونا

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن الأسباب الحقيقية وراء كل سيطرة مصر علي فيروس كورونا، قائلا" كلمة السر في سيطرة البلاد على كورونا بسبب وعي المصريين، ومش هصدق أي حد يقول غير كده".

طبيب عيون: الليزر يؤدي إلى عمى واستخدمة يسبب ضررًا جسيمًا

قال الدكتور عمرو السمرة استاذ طب وجراحة العيون، إن تسليط الليزر على العين يتسبب فى مشكلات كبيرة، فهو يؤدي لـ عمى مؤقت، ومن الممكن ان يتسبب فى عمى دائم، وهناك حالات تعرضت لذلك.



البرهان: متفائلون بشأن سد النهضة ونرجو الوصول لاتفاق قريب بين الدول الثلاثة.. فيديو

قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ننظر إلى قضية سد النهضة بتفاؤل ونرجو الوصول إلى اتفاق قريب بين الدول الثلاثة.

وأضاف البرهان، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، سعينا لمراجعة خطوات الانتقال الديمقراطي، لكن بعض القوى لم تستجب وظنت أن القوات المسلحة تريد السلطة على عكس الحقيقة.

الشباب والرياضة: كيروش مدرب عالمي ومحمد صلاح قيمة كبيرة.. فيديو

عاتب الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، بعض مشجعي منتخب مصر بسبب هجومهم على محمد صلاح، قائلاً "إنه قيمة كبيرة من أبناء مصر اللى شرفنا فى كل حته على مستوى العالم".









