صلاح حليمة عن زيارة عبد الفتاح البرهان : جاءت في توقيت مهم

علق السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، على زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى مصر، قائلا: الزيارة جاءت في توقيت هام للغاية، نتيجة تطورات الأوضاع في السودان وفي القارة الافريقية ومنطقة الخليج.

وأضاف اللقاء الرئيس السيسي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني شمل الحديث عن الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والجريمة، مشددا على أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة منذ سنوات.

ولفت إلى أن اللقاء شمل الحديث عن سد النهض والأمن القومي المائي، والقضايا السياسية وتطور الوضع في ليبيا، منوها بأن هناك فرص لزيادة آفاق التبادل الاقتصادي بين مصر والسودان.

واسترسل: أن مصر والسودان تربطهم بنية تحتية متنوعة تربط مصر والسودان فى العديد من المجالات الاقتصادية.



