الجولة الاولى من التصويت النهائي بـ الفرصة تخرج شركتين من التسابق |فيديو

شهدت حلقة نهائيات "الفرصة" الليلة العديد من المفاجآت التي سيعلنها شركاء البرنامج للشباب من أصحاب الشركات ولجنة تحكيم الحلقة المكونة من 7 حكام من مختلف الخلفيات في البيزنس والتسويق والاستثمار والأكاديميا والتنمية المجتمعية.

في الجولة الاولى من التصويت في نهائي برنامج الفرصة للشركات الخمس المتنافسة شركة "ماتخافيش" التي طورت تطبيق إلكتروني لمساعدة الفتيات على مواجهة التحرش التي حصلت على صوت دينا المفتي عضو لجنة التحكيم في المرحلة الاولى وأكدت أن منصحها الصوت للتطبيق ماتخافيش لايمانها برغبتها في إيجاد حلول ناجعة لمشكلة التحرش وفي المقابل منح كلاً من أحمد العدوي عضو لجنة التحكيم وراعي جوائز الحلقات " إنشريا شركاء النجاح " وراندا عبده عضو لجنة التحكيم صوتهما لشركة "مزارع" التي تقدم حلول تكنولوجية للفلاح وتقدم له الدعم منذ مرحلة اختيار نوع المحصول وحتى حصاده وتسويقه وقالت راندا عبده : صوتي لمزارع لان مصر تحتاج الزراعة وتنقياتها وألف مزارع .

وحصلت شركة " ثندر" أول تطبيق إلكتروني مصري يتيح للأفراد الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون عمولات على صوت عضو لجنة التحكيم حسن منسي .

ومنح باسل الحيني رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين صوته لشركة "كوليبري" التي أسسها مجموعة من العلماء لتطوير مستلزمات طبية أول منتجاتها اسفنجة طبية هي الأكثر قدرة على امتصاص الدم في العالم. وشاركه محسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام التصويت لشركة مزارع قائلاً : قلبي مع مزارع لكن منحت صوتي لشركة "كوليبري" وحسمت نفس الشركة الصوت الثالث من عضو لجنة التحكيم يحي إسماعيل.

وحسمت المرحلة الاولى من التصويت خروج كل من شركة " The Baby Garage" وهي منصة لبيع وشراء مستلزمات الأطفال المستعملة والجديدة. وشركة فالي فاي لعدم حصولهما على أي صوت".