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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد فشل التأهل للمونديال.. الشناوي للجماهير: حاولنا نفرحكم لكن مكنش فيه توفيق

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قدم محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، اعتذاره إلى جماهير الكرة المصرية؛ بعد فشل التأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكتب "الشناوي"، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، "إحنا بنعتذر لكل الجمهور اللي كان بيحلم زينا بالصعود لكاس العالم. حاولنا نفرحكم وللأسف مكانش في توفيق". 

وأضاف الشناوي “حقيقي كان نفسنا نصعد وفرحتنا مكملتش وزعلانين اكتر اننا مقدرناش نفرح الـ ١١٠ مليون مصرى.. إن شاء الله تيجي فرصة تانية نقدر نعوضكم فيها عن خسارة المباراة”.

وكان منتخب مصر فشل في حجز تذكرة الصعود لكأس العالم بخسارته أمام السنغال بركلات الترجيح 1 / 3 في إياب الدور الثالث والنهائي المؤهل للمونديال.

ويستعد محمد الشناوي رفقة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


 

منتخب مصر الأهلى الهلال السوداني محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بطولة كأس العالم

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