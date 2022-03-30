أمريكا تضيف 73 طائرة إلى القائمة السوداء

طارت مؤخرًا إلى روسيا...

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة أدرجت 73 طائرة إضافية في القائمة السوداء طارت مؤخرًا إلى روسيا.

وحسب “رويترز” فأن الطائرات انتهكت قواعد الرقابة الأمريكية على الصادرات التي تم وضعها مؤخرًا كجزء من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأدرجت الولايات المتحدة 100 طائرة على القائمة السوداء في وقت سابق من هذا الشهر لانتهاكها ضوابط التصدير المفروضة على روسيا.

وشملت 33 طائرة من شركة “ايروفلوت” وطائرة واحدة مملوكة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.

ويتطلب تقديم أي شكل من أشكال الخدمة للطائرة المدرجة في القائمة السوداء إذنًا من حكومة الولايات المتحدة.

ووفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، فإن أي شخص يقدم خدمة للطائرة دون تصريح يواجه خطر السجن والغرامة أو فقدان امتيازات التصدير.