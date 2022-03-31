خبير اقتصادي: وثيقة سياسة ملكية الدولة لها أهمية كبرى

كشف مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن هذه الوثيقة لها أهمية كبرى في مجال الاقتصاد.



وأضاف مصطفى بدرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الوثيقة وضعت لثلاث سنوات، ونحتاج أن نقننها بشكل دقيق.

وتابع مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن نتمنى أن يكون فيها متابعة دائمة من الحكومة، وتتم أيضا على مراحل، وتقييم كل مرحلة، لافتا إلى أن هناك مستثمرين يدخلون السوق المصري بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.



وأشار مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إلى أنه السوق المصري جاذب لكل الاستثمارات، متابعا أن يجب على الوطن العربي التشابك اقتصاديا وسياسيا وامنيا حتى نقف على القدم.



وأكمل مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن نعمل على إزالة الصعوبات ونضع كل المشاكل جانبا.