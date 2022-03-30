رئيس لجنة انضباط الكاف: من الصعب إعادة مباراة مصر والسنغال

أكد الجنوب أفريقي "رايموند هاك"، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أنه من الصعب إعادة مباراة مصر والسنغال في إياب تصفيات كأس العالم 2022.

وقال “هاك”، عبر برنامج “الريمونتادا” المذاع على قناة “المحور”، "من واقع خبرتي، إن إعادة مباراة مصر والسنغال سيكون أمرا مستبعدا من جانب مسؤولي لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي فيفا".

وأضاف "طالما لم يحدث اقتحام جماهيري للملعب أو أمر بنفس المستوى سيكون من الصعب إعادة اللقاء".

وأشار إلى أن النقاط التي سيتم إصدار القرار على أساسها تتمثل في تقارير مراقبي المباراة والمنسق الأمني والعديد من مقاطع الفيديو من الملعب.