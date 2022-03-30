اتحاد الكرة : لن نصمت أمام تجاوزات جماهير السنغال

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة إن بعثة المنتخب الوطني تعرضت لأجواء إرهابية في السنغال قبل وأثناء وبعد مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وأشار علام عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن اتحاد الكرة رصد كل التفاصيل الخاصة بأحداث الشغب غير المقبولة من جماهير السنغال.

وأوضح أن هناك متابعة ملف الشكوى التي تقدم اتحاد الكرة ضد السنغال ولن يتم التنازل عن حقوق الكرة المصرية.

وأشار علام إلى أن هناك اجتماع بعد رحلة وفد مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى قطر لحضور كونجرس الفيفا وسيتم مناقشة مصير البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب.

وقال علام:" لن يتم مناقشة الأمر بشكل انفعالي وسيتم الحديث بكافة التفاصيل الخاصة بمستقبل المنتخب وتحديد ملامح المرحلة المقبلة".