سماح أبوبكر عزت: القنال لا تعرف المحال حققت صدى كبيرا لدى الأطفال

كشفت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، تفاصيل قصة قنال لا تعرف المحال، مؤكدة أن لدى الأطفال فرحة كبيرة بما تحقق في تحريك السفينة إيفرجيفين في قناة السويس.

وأضافت الكاتبة سماح ابو بكر عزت، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن سبب كتابة قصة القنال لا تعرف المحال، والسفينة في ستة أيام، أن الأطفال متابعون الأمر بقوة، ومنهم من اتفق وآخر اختلف على قدرة تحريك السفينة.

وتابعت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، أن قصة القنال لا تعرف المحال حققت صدى كبير لدي الأطفال، مقدمة الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على كل الدعم.

