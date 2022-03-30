طرد جنرال روسي في واشنطن من فيلق لكبار الضباط العسكريين

طُرد مسؤول عسكري روسي كبير في سفارة روسيا في واشنطن من رابطة كبار الضباط العسكريين الدوليين في العاصمة الأمريكية بعد تصويت جرى مؤخرًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، فأنه بناءً على طلب الملحق الدفاعي بالسفارة الأوكرانية، أجرت جمعية الملحقين الدفاعيين تصويتًا وصوتت الأغلبية لطرد اللواء الروسي إيفجيني بوبكين من المجموعة، وذلك وفقًا لما قاله ثلاثة من مسؤولي الدفاع الأوروبيين في واشنطن.

وبصفته ملحقًا دفاعيًا، يعد بوبكين أكبر ضابط عسكري روسي موجود في الولايات المتحدة.

ولن يكون لطرده من رابطة كبار الضباط العسكريين الدوليين، أي تأثير على الوجود الرسمي لبوبكين في واشنطن، ولكنه مثال آخر على الجهود المبذولة لعزل ومعاقبة روسيا على عدوانها ضد أوكرانيا.