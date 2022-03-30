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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تصويت المرحلة الثانية يخرج تطبيق "ماتخافيش" وصعود ثلاثة أخرين للنهائيات

برنامج الفرصة
برنامج الفرصة

شهدت المرحلة الثانية من عملية التصويت في حلقة نهائيات "الفرصة"  الليلة العديد من المفاجآت التي أعلنتها  لجنة تحكيم الحلقة مكونة من 7 حكام من مختلف الخلفيات في البيزنس والتسويق والاستثمار والأكاديميا والتنمية المجتمعية. 


في الجولة  الثانية من التصويت حيث يتنافس فيه  أربع شركات بعد خروج  إثنين من الشركات في الاولى من التصويت في  المرحلة الاولى من نهائي برنامج الفرصة حيث منح محسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام    صوته لشركة "مزارع" التي تقدم حلول تكنولوجية للفلاح وتقدم له الدعم منذ مرحلة اختيار نوع المحصول وحتى حصاده وتسويقه وشاركه التصويت أحمد العدوي عضو لجنة التحكيم وراعي  جوائز الحلقات "إنشريا شركاء النجاح" وراندا عبده عضو لجنة التحكيم.


بينما منح  باسل الحيني رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين صوته للمرة الثانية  بعد تصويته لها في التصفيات النهائية الاولى لشركة "كوليبري" التي أسسها مجموعة من العلماء لتطوير مستلزمات طبية أول منتجاتها اسفنجة طبية هي الأكثر قدرة على امتصاص الدم في العالم.   وشاركه التصويت  عضو لجنة التحكيم يحي إسماعيل .

وبذلك يكون إجمالي الاصوات في   الجولتين الاولى والثانية من التصويت النهائي  كالتالي  المتنافسة هي وخمسة اصوات لشركة "كوليبري" التي أسسها مجموعة من العلماء لتطوير مستلزمات طبية أول منتجاتها اسفنجة طبية هي الأكثر قدرة على امتصاص الدم في العالم. وخمسة اصوات لشركة "مزارع" التي تقدم حلول تكنولوجية للفلاح وتقدم له الدعم منذ مرحلة اختيار نوع المحصول وحتى حصاده وتسويقه.  وصوتان  لشركة " ثندر" أول تطبيق إلكتروني مصري يتيح للأفراد الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون عمولات.و شركة "ماتخافيش" التي طورت تطبيق إلكتروني لمساعدة الفتيات على مواجهة التحرش  

وبذلك ووفقاً للتصويت صعد كلاً من شركة "كوليبري" ومزارع للتصويت النهائي وتسبب التعادل لكلاً من ثندر  وماتخافيش التصويت لخروج أحدهما حيث حصل كلاً منهما على صوتين في الاولى والثانية مما أدى لتصويت لجنة الحكام السبعة مجددا  للفصل في بقاء إحدى الشركتين في جولة التعادل بينهما  لتحصل شركة ثندر على إجمالي  عدد أصوات بلغت ستة بينما حصل تطبيق متخافيش على صوت واحد لتحسم المرحلة الثانية من التصويت  بقاء ثلاثة شركات في التصويت  النهائي  وهي   ثندر   ومزارع وكوليبري
 

استثمار لجنة الحكام مجلس إدارة البورصة محسن سرحان

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