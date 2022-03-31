بسبب حلم.. معلمة باكستانية تقتل زميلتها بالتعاون مع أقاربها أمام المدرسة

قالت الشرطة الباكستانية اليوم، إن معلمة قتلت على يد زميلة لها وبنات أختها، بعد أن حلم أحد أقاربها بأنها أساءت للاسلام.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قال الضباط إن الطالبتين وقريبتهما المدرسة نصبوا كمينا للمعلمة "صفورة بيبي" أمس عند البوابة الرئيسية لمدرسة البنات وهاجموها بالسكين والعصا.



فيما قال صغير أحمد ضابط الشرطة ان المعلمة ماتت بعد أن ذبحها على يد زملتها واقاربها، مضيفاً أن الفتاتان قالتا للشرطة إن أحد أقاربهم كان يحلم بأن المعلمة المقتولة "ارتكبت كفر" ضد الدين الاسلامي.

وأوضح الضابط الباكستاني أنهم يحققون أيضًا فيما إذا كانت المشتبه به الرئيسي ، عمرة أمان ، لديه ضغينة شخصية ضد المعلمة المقتولة.

وقالت الشرطة إن أمان زميلة المعلمة المقتولة خططت للجريمة مع ابنتي أختها اللتين تدرسان في مدرسة الجامعة الإسلامية فلاح البناء.

وأفاد عظيم خان ، مسؤول آخر في الشرطة ، أن الحادث وقع يوم الثلاثاء في ديرا إسماعيل خان في إقليم خيبر باختونخوا شمال غربي البلاد المحافظ للغاية على الحدود مع أفغانستان.