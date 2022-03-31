لميس الحديدي تعلن فوز تطبيق مزارع في الحلقة النهائية من برنامج الفرصة



أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن فوز تطبيق مزارع في الحلقة النهائية من برنامج الفرصة، المذاع على قناة on، وسلمت لميس الحديدي تطبيق مزارع شيك بمليون جنيه مقدم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة قنوات أون.

وهنأت الإعلامية لميس الحديدي تطبيق مزارع الفائز في برنامج الفرصة، متابعة: مش إحنا اللي بنقدم الفرصة، فكل شباب مصر هو اللي بيقدم لنا الفرصة.

وأعلن رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقديم خصم خاص لمتسابقي الفرصة الليلة على وثائق تأمين السيارات والتأمينات الطبية، كما أعلن رئيس شركة مصر القابضة للتأمين عن تقديم وثيقة معاش بكرة لجميع متسابقي الفرصة وسداد أول قسط.

وقالت لميس الحديدي: الجمهور سيكون له دور مهم في حلقة الليلة من الفرصة.