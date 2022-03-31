لا يتخطى 1%.. اتحاد الكرة: لدينا أمل بسيط في إعادة المباراة



قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إننا تقدمنا بشكوى رسمية ضد المنتخب السنغالي، وذلك من أجل حماية حقوق منتخبنا، التي تنص عليها اللوائح الدولية لكرة القدم.

وأضاف “إيهاب الكومي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن اللوائح تنص على معاملة المنتخب المستضيف بشكل لائق وحضاري، متابعا: استقبال السنغال لنا لم يكن لائق وبالصورة التي تليق بالبلد.

واسترسل: "شاهدنا عبارات وهتافات عنصرية ضد المنتخب"، مشددا على أننا لم نتعامل بالمثل في الأراضي السنغالية".

وأوضح: “لدينا أمل بسيط للغاية لا يتخطى الـ 1% في إعادة المباراة، مستمرون في الشكوى حتى النهاية”، متابعا: “في حالة عدم إعادة المباراة سيكون هناك قرار بنقل مباريات المنتخب السنغالي خارج أرضه”.

وفيما يخص بقاء كيروش من عدمه، أكد على أنه يرى أن كيروش من أفضل المدربين، وإذا حصل على وقت سيقدم منتخب رائع، متابعا: "كيروش لديه بدائل ويعمل على إدخال وجوه جديدة للمنتخب، ولكنه يحتاج وقت".

ولفت إلى أن الاتحاد سينعقد قريبا لدراسة الوضع الحالي وتحديد بقاء كيروش من عدمه، منوها بأن الاتحاد يجهز شكوى للاتحاد الدولي حول أجواء المباراة.

وأكد أن مصير كيروش لم يحدد بعد ومن الممكن أن يستمر مع المنتخب.

