أخبار التكنولوجيا | توقف تطبيق "فيسبوك ماسنجر" في مصر وعدد من الدول.. سرقة عملات مشفرة قيمتها 600 مليون دولار من لعبة شطرنج شهيرة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة أوبو Oppo بـ إندونيسيا، أحدث إصدارت الفئة المتوسطة من سلسلة رينو، حيث ظهر هاتف Oppo Reno7 على متجر الشركة عبر الإنترنت، وهو أول طراز ضمن التشكيلة يدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G.



أعلنت منصة واتساب، عملاق تطبيقات المراسلات الفورية، عن مزايا جديدة مهمة تتعلق بإرسال الرسائل الصوتية عبر التطبيق

هواوي تستعرض أفضل الممارسات لتحقيق التحول الرقمي الآمن في مصر



استعرضت هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، أحدث أنظمة ضمان الأمن السيبراني الشاملة والاستراتيجيات في مجال الأمن السيبراني لدفع عجلة التحول الرقمي الآمن في مصر

سامسونج تعرض أحدث منتجات 2022 في معرض Unbox & Discover الافتراضي



عرضت سامسونج الكترونيكس اليوم مجموعة من موديلات عام 2022 من تلفزيون Neo QLED 8K، ومكبرات الصوت، والملحقات بالإضافة إلى مبادرات الاستدامة، من خلال فعاليات معرض Unbox & Discover الافتراضي،

تخطط شركة ريلمي Realme، لإطلاق حاسبا لوحيا جديدا خلال الأسابيع المقبلة، والذي صمم ليكون منافسا قويا لأجهزة سامسونج وهواوي من نفس الفئة.

انطلاق أحدث منصة تمویل مفتوحة لخدمة 100 ألف تاجر ..تفاصيل



انطلاقا من اهتمام ودعم الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلن اليوم في القاهرة عن تدشين شركة "مدد" والتي جاءت نتيجة شراكة استراتيجية بين كل من "كاش كول" وشركة ضامن واورفينتيك .

5 بدائل للمكالمات المرئية أفضل من تطبيق Zoom.. لم تعرفها من قبل



شهد تطبيق مؤتمرات الفيديو زووم Zoom، إقبالا كبيرا كأفضل خدمة لإجراء المكالمات المرئية تزامنا مع ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال العاميين الماضيين.

ضرب عطل مفاجئ تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، اليوم الأربعاء، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على إرسال أو استقبال الرسائل على التطبيق.

سرقة عملات مشفرة قيمتها 600 مليون دولار من لعبة شطرنج شهيرة



كشفت شركة Sky Mavis، المشغلة لـ لعبة شهيرة على الإنترنت تسمي “Axie Infinity”، إن مجموعة من الهاكرز تمكنوا من سرقة عملات مشفرة بأكثر من 600 مليون دولار.

ميتا تضيف ميزة استثنائية لتطبيق فيسبوك ماسنجر.. اعرفها



أعلنت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك Facebook، عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق المراسلة الفورية ماسنجر Messenger، تسمي "الاختصارات أو Shortcuts".