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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اتحاد الكرة: نأمل فيما هو أكثر من إعادة المباراة.. ومش هنسيب حقنا

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إننا قمنا بتجهيز ملف بشكوى رسمية ضد السنغال، بسبب مخالفات مباراة الأمس.

 

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية،" سى بى سى"، أن أعضاء اتحاد الكرة لم يكن لهم مكان في مدرجات مباراة السنغال.

 

وأشار رئيس اتحاد الكرة، إلى أننا سنعرض ملف متكامل بكافة المخالفات فى مباراة السنغال، معلقاً:" نأمل فيما هو أكثر من إعادة المباراة.. ومش هنسيب حقنا".

 

وتابع رئيس اتحاد الكرة، أن فكرة إبقاء كيروش من عدمه لا يمكن الخوض فيها الآن، إلا بعد المناقشة مع مجلس الإدارة.

 

وفى سياق آخر، أعلن الإعلامي سيف زاهر، عن استمرار البرتغالي كارلوس كيروش في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

 

وغرد سيف زاهر عبر حسابه بموقع تويتر “كيروش مكمل مع منتخب مصر”.

 

ويذكر أن أكد عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي، أن استمرار البرتغالي كارلوس كيروش في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني هو قرار غير مدروس بعد الفشل الكبير الذي ألحقه بالفراعنة في بطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا وضياع حلم الوصول للمونديال.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة السنغال أعضاء أتحاد الكرة مدرجات مباراة السنغال كيروش محمد صلاح

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