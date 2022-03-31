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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبدالمنعم سعيد: هناك خلخلة ليست بقليلة داخل الصفوف الروسية

صدى البلد

قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن طريق المفاوضات الروسية الأوكرانية ستكون طويلة، متابعا: هناك تواضع كبير في الأهداف الروسية، خاصة بعد رفع الحصار عن كييف.

 

وأضاف "عبدالمنعم سعيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تراجع الغزو الروسي حدث بسبب التراجع الميداني للقوات الروسية وقسوة العقوبات الاقتصادية، متابعا: روسيا كانت تتوقع دعم كبير من قبل الصين ولكن ذلك لم يحدث.

 

وأكمل: روسيا بدأت في تخفيف وتواضع مطالبها، نتيجة عدم دعم موقفها في الغزو الأوكراني من قبل الصين، مسترسلا: هناك خلخلة ليست بقليلة داخل الصفوف الروسية.

 

وفي سياق آخر: نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مفاوض أوكراني قوله إن محادثات السلام مع روسيا سوف تستأنف عبر الإنترنت في الأول من أبريل.

يأتي ذلك بعدما أعلنت روسيا، مساء أمس، وقف لإطلاق النار، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.
 

عبد المنعم سعيد المفاوضات الروسية الاوكرانية كييف روسيا اخبار التوك شو

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