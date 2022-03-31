تخفيضات تصل إلى 25% بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات البيت المصري.. فيديو

قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن معارض أهلا رمضان وصل عددها لأكثر من 180 معرضا على مستوى الجمهورية، وهناك توجيهات بمضاعفة الكميات المعروضة، تلبية لاحتياجات البيت المصرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج من مصر، المذاعة على فضائية سى بى سى، أنه تم افتتاح هذه المعارض 15 مارس، وستستمر حتى 15 رمضان أو إلى آخر الشهر.

وأشار العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إلى أن التخفيضات تصل لـ 25 %، ما يوضح التعاون الوثيق بين التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية، وأرقام المبيعات أوضحت الإقبال الجماهيرى الكبير على المعارض، ويعرض تقرير يومى بالأرقام الفعلية للمبيعات بالمعارض يوميا، والتي تزيد يوميا.