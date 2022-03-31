موسيماني يعالج لاعبي الأهلي الدوليين نفسيا في معسكر الهلال السوداني



استقر بيتسو موسيماني على إقامة معسكر مبكر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني حيث يدخل معسكر مغلق قبل المباراة بحوالي 48 ساعة والمقرر لها في العاشرة مساء الأحد القادم.



وجاء قرار المدير الفني من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمباراة الهلال السوداني ولعلاج الحالة النفسية السيئة للاعبي الأهلي المشاركين مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم بعد ضياع فرصة التأهل لمونديال 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الجزاء.



وعقد المدير الفني للمارد الأحمر جلسة مع لاعبي الفريق الدوليين عقب عودتهم لمران الأهلي من أجل محو آثار الهزيمة أمام السنغال قبل الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني في المرحلة الأخيرة



وأكد موسيماني للاعبين أن في بعض الأوقات كرة القدم ليست عادلة ولكن الأفضل نسيان الخسارة والتركيز فيما هو قادم خاصة أن البطولات لاتتوقف عند فوز أو هزيمة بل الحياة تستمر والأفضل من يستفاد من أخطائه وتجاربه مهما كانت قاسية على الفريق .