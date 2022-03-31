السولية معالج نفسي في غرفة ملابس المنتخب بعد الخسارة من السنغال

كان عمرو السولية لاعب المنتخب الوطني، الأكثر تماسكا بين اللاعبين عقب خسارة الفراعنة بضربات الترجيح من السنغال وضياع حلم التأهل لكأس العالم.



واكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس بقناة Etc أن السولية قام بدور القائد والمعالج النفسي للاعبين في ظل انهيار النني وصلاح بعد المباراة ودخولهما في نوبة بكاء، ووجه السولية العديد من الرسائل للاعبين.



واضاف ان من أهم ما قاله لاعب وسط المنتخب لزملائه أن هذا الوداع الصادم وضياع حلم المونديال درس قاس يعلمهم فيما بعد كيفية استغلال المباريات داخل الأرض موضحا أن التأهل كان يجب أن يحسم من القاهرة باستغلال الفرص وتسجيل أكثر من هدف.