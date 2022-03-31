شاهد.. انخفاض أسعار البيض والدواجن فى الأسبوع الأول من رمضان

قال دكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن سعر البيض يشهد انخفاضاً فى الفترة الحالية، منوهاً إلى أن سعره فى المزرعة يكون بـ 49 جنيها فى المزرعة، ويباع بـ 54 جنيها، بعد أن وصل لـ أكثر من 60 جنيها.

وأضاف" السيد" خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج من مصر، المذاعة على فضائية سى بى سى، أنه سيكون هناك انخفاضات أخرى فى أسعار البيض.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى أن هناك إنتاج غزير سيتم طرحة غداً وبعد غد، وسعر كيلو الفراخ سينخفض مع بداية شهر رمضان.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك توجيهات من الرئاسة بطرح كميات ضخمة جداً، وبناءً عليه سيتم خفض الأسعار وهو ما يؤدى إلى عمل ارتياح لدى المواطن المصري.