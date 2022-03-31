خالد سرحان: مسلسل فاتن أمل حربي قد يغير قانون الأحوال الشخصية بمصر

قال الفنان خالد سرحان، في إن مسلسل "فاتن أمل حربي" يتحدث عن قانون الأحوال الشخصية في المجتمع المصري، لافتاً إلى أن: "المسلسل لصالح المجتمع والسيدات بشكل خاص".

وأضاف"سرحان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" ، المذاع على فضائية سى بى سى، : "العدالة معصومة العينين وليس لها اتجاه لهذا أو لذاك، ولكن الموضوع كبير جدا للقضية التي يتناولها المسلسل وتتعلق بقانون الأحوال الشخصية".



وتابع أن :"مسلسل فاتن أمل حربى هيعمل حاجه مهمة جدا ً فى المجتمع، أما أن يكمل قانون الأحوال الشخصية أما ان يتحول للدستورية العليا، مؤكداً ان القانون الذى يتناوله المسلسل يركز بشكل أكبر على المطلقات، والموضوع مؤثر".

