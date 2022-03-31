عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: تعيين إسماعيل يوسف مستشارا فنيا للزمالك

صدى البلد

 

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق أن اسماعيل يوسف سيتم تعيينه بمنصب مستشار فني لفريق الزمالك بعد الاعتذار له عن الإعلان عن تعيينه مدير الكرة في النادي.

 

وأضاف خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك إن اسماعيل يوسف ساهم في العديد من الإنجازات في الزمالك مشددا أن الزمالك اعتذر له عن عدم الإعلان عن تعيينه بمنصب مدير الكرة.

 

 

وتابع أن اسماعيل يوسف قدم الكثير للزمالك طوال السنوات الماضية ويعد شريك نجاح مع أمير مرتضى للمشرف العام علي الكرة 

 

تقسيمة قوية للاعبين و"فيريرا" يصحح الأخطاء


أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة فنية وخططيه خلال مران اليوم استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

 

وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على تحركات اللاعبين داخل الملعب، وبعدها خاض الفريق تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وقام فيريرا المدير الفني بتوجيه التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء، وكما دون الجهاز المعاون السلبيات والإيجابيات التي شهدتها التقسيمة الفنية.

وقام أيمن طاهر مدرب الحراس بمتابعة أداء الثنائي محمد عواد والسيد عطية الذين شاركوا في التقسيمة.

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك خالد الغندور منتخب اسماعيل يوسف محمد عواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر في مصر وعدد من الدول

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

موضوعات متعلقة

جمال علام: وائل جمعة رحل لظروف أسرية

ترشيحاتنا

حازم إمام: اتحاد الكرة سيعقد جلسة مع كيروش

علي فرج وهانيا الحمامي ومازن هشام وطارق مؤمن لربع نهائي بطولة بريطانيا

كيروش لفيريرا في اتصال هاتفي: راض عما قدمته مع المنتخب المصري

لم يجد ثمن حقنة| قصة وفاة حمادة سلطان بسبب الفقر

السولية معالج نفسي في غرفة ملابس المنتخب بعد الخسارة من السنغال

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة .. ردده في هذا التوقيت ليكون مستجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ