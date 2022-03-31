خالد الغندور: تعيين إسماعيل يوسف مستشارا فنيا للزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق أن اسماعيل يوسف سيتم تعيينه بمنصب مستشار فني لفريق الزمالك بعد الاعتذار له عن الإعلان عن تعيينه مدير الكرة في النادي.

وأضاف خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك إن اسماعيل يوسف ساهم في العديد من الإنجازات في الزمالك مشددا أن الزمالك اعتذر له عن عدم الإعلان عن تعيينه بمنصب مدير الكرة.

وتابع أن اسماعيل يوسف قدم الكثير للزمالك طوال السنوات الماضية ويعد شريك نجاح مع أمير مرتضى للمشرف العام علي الكرة

تقسيمة قوية للاعبين و"فيريرا" يصحح الأخطاء



أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة فنية وخططيه خلال مران اليوم استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على تحركات اللاعبين داخل الملعب، وبعدها خاض الفريق تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وقام فيريرا المدير الفني بتوجيه التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء، وكما دون الجهاز المعاون السلبيات والإيجابيات التي شهدتها التقسيمة الفنية.

وقام أيمن طاهر مدرب الحراس بمتابعة أداء الثنائي محمد عواد والسيد عطية الذين شاركوا في التقسيمة.

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.