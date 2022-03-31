عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناصر النني: أفضل لاعبي العالم أهدروا ركلات جزاء

صدى البلد

 

دافع ناصر النني والد محمد النني نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، عن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، مؤكدًا أن أفضل لاعبي العالم أهدروا ركلات جزاء مثل مارادونا وباجيو وغيرهما.


وقال النني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن رجوع منتخب مصر من السنغال دون أضرار هو أهم شيء، موضحًا أن صحف العالم تتحدث عن الليزر الذي استخدمه جمهور السنغال.


وواصل: "اللاعبون كان يمكن أن يحدث لهم أي شيء والحكم كان مرعوبًا وخشى منح الكارت الأحمر للاعبي السنغال في كرات تستحق الطرد".


وأكمل: "قدر الله وما شاء فعل، الجمهور السنغالي كان يمكن أن يعتدي على لاعبي منتخب مصر إذا تأهل الفراعنة، ويجب على الجمهور توجيه الشكر للاعبين".


وأضاف: "منتخب مصر واجه فريقًا يمكنه الفوز على البرازيل، وكان يجب اللعب بطريقة 5/3/2، بوجود محمود علاء وياسر إبراهيم وعلي جبر، والاعتماد على أفشة ومحمد صلاح في الخط الأمامي".


ولفت إلى أن ساديو ماني كان غاضبًا من عمر جابر لأنه تألق أمامه بشكل كبير، موضحًا أن محمد النني كان مستواه جيدًا في المباراتين لكن المنتخب كان يحتاج للعب بـ5 مدافعين وليس 4 فقط.

منتخب مصر محمد النني محمد صلاح البرازيل ليفربول ساديو ماني قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك ماسنجر في مصر وعدد من الدول

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

موضوعات متعلقة

جمال علام: ننتظر رد الانضباط في الفيفا على شكوانا ضد السنغال

ترشيحاتنا

حازم إمام: اتحاد الكرة سيعقد جلسة مع كيروش

علي فرج وهانيا الحمامي ومازن هشام وطارق مؤمن لربع نهائي بطولة بريطانيا

كيروش لفيريرا في اتصال هاتفي: راض عما قدمته مع المنتخب المصري

لم يجد ثمن حقنة| قصة وفاة حمادة سلطان بسبب الفقر

السولية معالج نفسي في غرفة ملابس المنتخب بعد الخسارة من السنغال

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة .. ردده في هذا التوقيت ليكون مستجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ