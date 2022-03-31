ناصر النني: أفضل لاعبي العالم أهدروا ركلات جزاء

دافع ناصر النني والد محمد النني نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، عن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، مؤكدًا أن أفضل لاعبي العالم أهدروا ركلات جزاء مثل مارادونا وباجيو وغيرهما.



وقال النني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن رجوع منتخب مصر من السنغال دون أضرار هو أهم شيء، موضحًا أن صحف العالم تتحدث عن الليزر الذي استخدمه جمهور السنغال.



وواصل: "اللاعبون كان يمكن أن يحدث لهم أي شيء والحكم كان مرعوبًا وخشى منح الكارت الأحمر للاعبي السنغال في كرات تستحق الطرد".



وأكمل: "قدر الله وما شاء فعل، الجمهور السنغالي كان يمكن أن يعتدي على لاعبي منتخب مصر إذا تأهل الفراعنة، ويجب على الجمهور توجيه الشكر للاعبين".



وأضاف: "منتخب مصر واجه فريقًا يمكنه الفوز على البرازيل، وكان يجب اللعب بطريقة 5/3/2، بوجود محمود علاء وياسر إبراهيم وعلي جبر، والاعتماد على أفشة ومحمد صلاح في الخط الأمامي".



ولفت إلى أن ساديو ماني كان غاضبًا من عمر جابر لأنه تألق أمامه بشكل كبير، موضحًا أن محمد النني كان مستواه جيدًا في المباراتين لكن المنتخب كان يحتاج للعب بـ5 مدافعين وليس 4 فقط.