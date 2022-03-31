موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الأهلي مساء الأحد المقبل لمتابعة مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في اطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب إستاد القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي ان سبورتس

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط و يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف علي ملعب السلام بالقاهرة.

ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل مع الهلال السوداني ، لضمان المركز الثاني من المجموعة ، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من البطولة.