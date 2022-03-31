الأرصاد: مع بداية شهر رمضان سترتفع الحرارة حوالي 4 درجات.. فيديو

تخفيف الملابس تدريجيا

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية ؛ إن الاضطراب في درجات الحرارة متوقع بين الفصول، لكن على غير توقع انخفضت درجات الحرارة في شهر مارس ؛ ومع بداية الأسبوع ارتفعت درجات الحرارة ؛ لكن مازال فترات الليل تتسم بالبرودة .

أضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية على قناة" إي تي سي" في برنامج "مصر جديدة " ؛ أن ابتداء من الجمعة القادمة تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك سترتفع درجات الحرارة حوالي 4 درجات مما يزيد الأساس بالحرارة على معظم محافظات الجمهورية ؛ لكن ستنخفض الحرارة ليلا .

أوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ؛ أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى في الأسبوع القادم تزيد عن 30 درجة مئوية وفي جنوب البلاد تتراوح بين 38 إلى 40 درجة مئوية .

تخفيف الملابس تدريجيا

أشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية ؛ إلى أنه من الممكن تخفيف الملابس تدريجيا في ساعات النهار ؛ أما في الليل يفضل أخذ جاكيت تجنبا لحدوث نزلات البرد لأن درجات الحرارة ليلا تتراوح بين 15 إلى 16 درجة .