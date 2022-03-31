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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. فرنسا تعفي مدير مخابراتها العسكرية بسبب ملف أوكرانيا.. حازم إمام: سنتقدم بشكوى للفيفا ضد السنغال

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:
 

لم يجد ثمن حقنة| قصة وفاة حمادة سلطان بسبب الفقر
تحل اليوم الخميس 31 مارس، ذكرى رحيل المنولوجست الشهير حمادة سلطان، الذي ولد بحي شبرا في  1 أغسطس عام 1941، ورحل عن عالمنا في بمثل هذا اليوم 2015، عن عمر يناهز 74 عامًا. 
 

كيروش لفيريرا في اتصال هاتفي: راض عما قدمته مع المنتخب المصري
أكد الإعلامي محمد شبانة ان مصادر داخل نادي الزمالك كشفت عن قيام البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتواصل مع مواطنه كارلوس كيروش بعد مباراة السنغال بالأمس وضياع حلم التأهل لكأس العالم.
 


حازم إمام: اتحاد الكرة سيعقد جلسة مع كيروش
أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أن تصرفات جمهور السنغال كانت مفاجئة للجميع أمس حيث أنه كان عدائيا بشكل كبير.
 

بسبب أوكرانيا.. فرنسا تعفي مدير مخابراتها العسكرية
أعفي مدير المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال إريك فيدو، من منصبه، على خلفية ما اعتُبر تقصيرا في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“ من مصادر عسكرية وأخرى مطلعة على الملف.

 

بعد الهجمات الأخيرة.. بايدن يتصل ببينيت من أجل مساعدة مناسبة لإسرائيل
كد الرئيس الأمريكي لرئيس وزراء إسرائيل وقوف "الولايات المتحدة بقوة بجانب إسرائيل، وذلك بعد عدة هجمات تعرضت لها على مدار أسبوع في مدن بئر السبع والخضيرة وبني براك.
 

حازم إمام: سنتقدم بشكوى للفيفا ضد السنغال وصلاح لم يتحدث بشأن اعتزاله
كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري عن موقف الجبلاية من الأحداث التي شهدتها مباراة المنتخب والسنغال في إياب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهله ل كأس العالم قطر.
 

احتراما لقدسية الشهر.. لورديانا تعلن التوقف عن الرقص في رمضان
أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا -عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- توقفها عن الرقص ونشر أي فيديوهات راقصة خلال شهر رمضان المبارك، احترامًا منها للشهر الكريم. 
 

أوكرانيا تعلن موعد استئناف محادثات السلام مع روسيا
نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مفاوض أوكراني قوله إن محادثات السلام مع روسيا سوف تستأنف عبر الإنترنت في الأول من أبريل.

 

 

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